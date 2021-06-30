Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes'te ayrılık
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Efes, genç pivot Tarık Sezgün ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Tarık Sezgün. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Efes altyapısından yetişen 2,12 metre boyundaki Tarık, 2014'ten bu yana lacivert-beyazlı kulübün çeşitli yaş kategorilerindeki takımlarında forma giydi.
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