Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Tarık Sezgün. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 2,12 metre boyundaki Tarık, 2014'ten bu yana lacivert-beyazlı kulübün çeşitli yaş kategorilerindeki takımlarında forma giydi.