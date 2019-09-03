Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük Bursaspor ailesine hoşgeldiniz, Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov." ifadeleri kullanıldı.
Transfer tahtasını geçtiğimiz günlerde açan Bursaspor'un, transferlerle ilgili detayları açıklaması bekleniyor.
21 yaşındaki Senegalli stoper Mamadou Diarra son olarak Boluspor'da, 28 yaşındaki ön libero Burak Altıparmak Denizlispor'da, 38 yaşındaki orta saha Selçuk Şahin Gençlerbirliği'nde, 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Igor Silva Gazişehir'de, 32 yaşındaki orta saha Özer Hurmacı Sivasspor'da 34 yaşındaki Ukraynalı santrafor Yevgen Seleznov ise Malaga'da forma giyiyordu.
Kaynak: AA