Fransa Ligue 1’in 36. haftasında yarın Lens ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Lille’de milli oyuncu Burak Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bizim için bir derbiden fazlası"

Golcü oyuncu, Lens karşısında oynayacakları derbi maçının öneminin farkında olduklarını söyledi.

"Keşke seyircili olsaydı. Yarın çok büyük bir derbi olduğunu biliyorum. İlk maçta da arkadaşlarım bunun önemini bana anlatmıştı. Yarın bizim için bir derbiden daha fazlası. Tabii ki Lens’in de hedefleri var. Onlara saygı duyuyoruz."

"Keşke hissetiklerini içinde tutsaydı"

Burak Yılmaz, Lens forması giyen Gael Kakuta’nın "Paris Saint-Germain’in şampiyon olmasını isterim" sözlerine de yanıt verdi.

"Çok tecrübeli ve iyi bir oyuncu. Keşke hissettiklerini içinde tutsaydı. Bunu dışa vurmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen hafta Paris’e yenildiler."

"Artık kimin gol attığı ya da iyi oyun önemli değil"

Milli oyuncu, son 3 haftada önemli olan tek şeyin kazanmak olduğunu söyledi.

"Biz, çok iyi bir takımız. Eğer ben gol atıyorsam arkadaşlarım sayesinde. Artık son düzlüğe girdik. Kimin gol attığı, kimin pas verdiği ya da iyi oyun umrumuzda değil. Eğer 'Bu üç maçı kazanacaksınız, Burak sen gol atmayacaksın ve çok kötü oynayacaksınız' deseler, kabul ederim. O yüzden bence gol atanın ya da iyi oyunun önemli olmadığı haftalara girdik."

"Türkiye’de futbol bir yaşam tarzı"

Burak Yılmaz, Türkiye’de futbolun çok önemli bir noktada olduğunu vurguladı.

"Türkiye futbol anlamında başka bir seviyede. Türkiye’de futbol bir yaşam tarzı. Takımın galipse bir haftan iyi, mağlupsa kötü geçer. Böyle bir ortamda ülkemizin bizi sahiplenmesi, Lille’i kendi takımları gibi desteklemeleri hem bizleri hem de sizleri sevindiriyordur. İnşallah sonu güzel olsun."

"Kontratım bitene kadar buradayım"

Yılmaz, Lille ile 1 sene daha kontratı olduğunun altını çizdi.

"2 senelik kontrat imzaladım. 2’nci de bitirsek 1’inci de bitirsek harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz şampiyonluk. 1 sene daha kontratım var ve devam ettiği sürece buradayım. Bir korkum ve çekincem yok."

"Neymar ve Mbappe benim için dünyanın en iyi 2 oyuncusu

Milli oyuncu, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakipleri PSG’nin iki önemli oyuncusu Neymar ve Kylian Mbappe hakkında da konuştu.

"Neymar ve Mbappe benim için dünyanın en iyi 2 oyuncusu. İkisini de çok seviyor ve saygı duyuyorum. Mbappe ve Neymar’ın önünde şampiyon olarak bitirmek değil de Paris Saint-Germain önünde ligi şampiyon bitirmek, dersek bizim başarımız daha çok ön plana çıkar. Biz ne şampiyon olduk ne de 2’nci bitirdik şu anda. Bunları lig bitince konuşalım. Şampiyon olmuş gibi konuşup kendimi rahatlatmak istemiyorum."