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Spor
İHA 04.02.2024 18:48

Bülent Uygun: Futbolculara hakaret etmeyin

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, taraftarlardan sosyal medyada hakaret etmeden yorum yapmasını istedi.

Bülent Uygun: Futbolculara hakaret etmeyin
[Fotograf: İHA]

Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun, bu akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamada bulundu.

Taraftarların sosyal medyada hakaret etmeden yorum yapmasını isteyen Uygun, "Futbolcularımıza karşı hakaret edici yorumlar yapmasınlar. Aynısını size yapsalar ne düşünürsünüz? Allah aşkına. Hakaret ediyorsunuz. Bu sosyal medyadaki kirliliğin durumu nedir? Biz elimizden geldiğince sakatlarımızın çok olmasına rağmen yolumuza devam ediyoruz. EMS Yapı Sivasspor'a yakışır şekilde oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ligde cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadıkları ve golsüz berabere kaldıkları maçı da değerlendiren Uygun, iyi ve güzel bir mücadele olduğunu belirterek, futbolcularını kutladı.

"Kupa bizim için önemli"

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor ile evinde oynayacakları maçı da değerlendiren Bülent Uygun, "Biz bu kupayı kazanma şerefine nail olmuş bir takımız. Yeri gelmişken Rıza Çalımbay hocamız da bir teşekkürü ve sevgiyi fazlasıyla hak ediyor, Sivas'ın öz evladı. Kupa bizim için önem arz ediyor. Maçların 3 günde bir olması, sakatlıkların ardı ardına gelmiş olması nedeniyle bazı rotasyonlar yapacağız. Hafta sonu da Çaykur Rizespor ile maçımız var. 3 günde bir oynadığımız maçlardan istediğimiz, arzuladığımız sonuçları alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

"Transfer gerçekten zor oluyor"

Transferle ilgili soruları da cevaplayan Uygun, "Transfer gerçekten çok zor oluyor. İyi futbolcuları almak istediğiniz zaman takımları bırakmıyor. Bunların da ekonomik anlamda çok büyük külfeti var. Bundan dolayı biraz süreç uzuyor. Bir futbolcuyla anlaşıyoruz, kulüp son anda vaz geçiyor. Menajerler futbolcunu aklını çeliyor. Gizli yürüttüğümüz iki tane transfer var. Bu iki transferi salı ya da çarşamba gününe kadar getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni transfer İbrahim Akdağ'a teşekkür eden Bülent Uygun, "İbrahim Akdağ'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptı ve bizi tercih etti. Ona teşekkür ediyorum. Son maçta gerçekten 40 yıllık Sivaslı gibi topunu oynadı. Yine Bartuğ Elmaz oynadığı oyunla herkesi kendine hayran bıraktı. Kerem Atakan Kesgin de sakatlık yaşadı ama en kısa zamanda takıma katkı yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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