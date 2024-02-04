İspanya’da eskrim takımlarından iki bronz madalya

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alara Atmaca, Elif Yalçın ve Duru Ayşe Özgönül’den kurulu kadın mix takımı bugünkü mücadelesinde; İspanya-3 takımını 30-27 yenerek yarı finale yükseldikten sonra bu turda İtalya’ya 30-23 mağlup olarak organizasyonu 3. takım olarak tamamladı. Toprak Altınçekiç, Kıvanç Kırtay ve Göksu Mert Oran’dan oluşan erkek mix takımı ise Portekiz’i 30-7 yendikten sonra İspanya-2 takımına 30-27 yenilerek kürsünün 3. basamağında yer aldı."