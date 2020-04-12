Dünya futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Gianluigi Buffon, zamana meydan okuyor.

Juventus'un 42 yaşındaki file bekçisi, sezon sonunda futbolu bırakmayacak.

İtalyan basını, deneyimli kalecinin Haziran ayında sona erecek kontratını 1 yıl daha uzatacağını yazdı. Haberin detaylarında tarafların her konuda anlaştığı da belirtildi.

Geçen sezon Paris Saint Germain'de oynadıktan sonra tekrar Juventus'a dönen Buffon, Torino ekibinde Szczesny'nin ardından ikinci kaleci olarak görev yapıyor.

Bu sezon 11 maçta kaleyi koruyan tecrübeli eldiven, 9 gol yedi.

Birçok kez dünyada yılın kalecisi seçilen Buffon, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından son 25 yılın en iyi file bekçisi ödülüne de layık görüldü.