Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.12.2023 09:41

Bucks ve Lakers, konferans yarı finalinde

Amerikan Basketbol Ligi sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers, konferans yarı finaline çıktı.

Bucks ve Lakers, konferans yarı finalinde
[Fotograf: AA]

NBA'in sezon içi turnuvasında 2 maç oynandı. Milwaukee Bucks, sahasında New York Knicks'i 146-122 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 8 ribaunt, 10 asistle takımını sırtladı. Damian Lillard 28 sayı, 7 asist, Malik Beasley de 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Knicks'te Julius Randle'ın 41 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Jalen Brunson 24, RJ Barrett 23 sayıyla oynadı.

Turnuvadaki diğer çeyrek final mücadelesinde Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 106-103 yenerek son yarı final biletinin sahibi oldu.

LeBron James'in 31 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle oynadığı Lakers'ta, Anthony Davis 27 sayı, 15 ribauntluk performans sergiledi.

Suns'ta ise Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Devin Booker 21 sayı, 11 ribaunt, Grayson Allen 21 sayıyla mücadele etti.

Yarı finalde Milwaukee Bucks-Indiana Pacers ve Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans eşleşmeleri gerçekleşti.

ETİKETLER
NBA
Sıradaki Haber
Türkiye Kupası 4. eleme turu toplu sonuçlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 16 bin 248'e yükseldi
10:41
Kapıkule'de 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
10:27
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi
10:25
Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar
10:25
İstanbul'da çakar lambalı hırsızlara operasyon
10:26
İETT otobüsünde biber gazı sıktı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ