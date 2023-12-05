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Spor
AA 05.12.2023 22:55

Türk Telekom U-BT'yi mağlup etti

Basketbol BTK Avrupa Kupası B Grubu 10. haftasında Türk Telekom, sahasında Romanya ekibi U-BT'yi 95-84 yendi.

Türk Telekom U-BT'yi mağlup etti
[Fotograf: AA]

Grupta 7 maç sonra kazanan Türk Telekom, ikinci galibiyetini elde etti. U-BT ise gruptaki 3. yenilgisini Ankara'da aldı.

İki takımın da hücumda tempolu başladığı maçın ilk 5 dakikasını konuk ekip 13-10 önde tamamladı. Savunmada kaptığı toplarla hızlı hücumlardan sayılar bulan Türk Telekom, çeyreğin sonunda yakaladığı 12-0'lık seriyle ilk periyodu 26-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Türk Telekom, potaya giderek basketler bulan rakibine Palmer'in skorer oyunuyla karşılık verdi. U-BT, üç sayılık basketlerle farkı 15. dakika içinde 1'e (35-34) indirdi. Hücum ribauntlarından ikinci şansları bulan Türk Telekom, soyunma odasına 53-48 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da savunmasını sertleştirdi. Boyalı alanı iyi kullanan Türk Telekom, 25. dakikayı 4 sayılık avantajla geçti: 58-54. Çeyreğin sonunda konuk ekip skoru eşitledi ve final periyoduna 66-66'lık eşitlikle girildi.

Son çeyreğe iyi savunma yaparak başlayan Türk Telekom, 34. dakikada farkı 8'e yükseltti: 77-69. Bitime 3,5 dakika farkı çift hanelere (85-74) taşıyan Türk Telekom maçı da 95-84 kazandı.

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 12, Wallace 15, Palmer 24, Yiğitcan Saybir 8, Enoch 14, Boran Güler, Metehan Akyel 7, Okben Ulubay 12, Troy Selim Sav 3

U-BT: Mokoka 2, Guzman 12, Seeley 13, Eddie 12, Cate 11, Mejeris 2, Stipanovic 15, Jones 2, Richard 15

1. Periyot: 26-18

Devre: 53-48

3. Periyot: 66-66

Beş faulle oyundan çıkan: 39.49 Okben Ulubay (Türk Telekom)

Salon: Ankara

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Milos Koljensic (Karadağ), Denis Hadzic (Hırvatistan)

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