Haber Giriş: Kaynak: AA
Bucaspor 1928'de 3 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'si futbolcu 3 kişinin COVID-19 testleri pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların ev izolasyonuna alındığı öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen COVID-19 testlerinde 2 futbolcunun yanı sıra idari kadrodaki 1 kişide pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Bu kişilerin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
Bucaspor 1928, ligin 5. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Yeni Buca Stadı'nda Manisaspor'u konuk edecek.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:55
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