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Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs vakası
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, teknik heyetten 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, pazar günü sahalarında yapacakları Samsun Canik Belediyespor karşılaşması öncesi oyuncu, teknik ekip ve personele yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını söyledi.
Sporcu ve personelde Covid-19'a rastlanmadığını belirten Yiğitbaşı, "Kovid-19 testlerinde teknik heyetten 3 kişinin sonucu pozitif çıktı." dedi.
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