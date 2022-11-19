NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Lig lideri Celtics, galibiyet serisini Pelicans deplasmanında da sürdürdü.

16. maçında 13. galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Derrick White 26 sayı ve Jayson Tatum 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt üretti.

Pelicans'ta Brandon Ingram 25 sayı, 7 asist, C.J. McCollum 18 sayı, 5 ribaunt ve Herbert Jones 17 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Cavaliers, Hornets'ı 2 uzatmada yendi

Cleveland Cavaliers ile Charlotte Hornets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Hornets, son 52.4 saniyeye 10 sayı geride (93-103) girdiği maçı 105-105'lik skorla uzatmaya taşıdı. Fakat Cavaliers, 2. uzatma sonunda sahadan 132-122 galip ayrıldı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 41 sayı, 6 asist, 5 top çalma, Donovan Mitchell 34 sayı, 6 asist, Evan Mobley 21 sayı, 18 ribaunt, 5 asist ve Jarrett Allen 20 sayı, 12 ribaunt, 4 blokla oynadı.

Hornets'ta Kelly Oubre'nin 34 sayı, 3 top çalma, P.J. Washington'ın 28 sayı, 10 ribaunt, 4 top çalma ve Terry Rozier'in 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Booker'ın 49 sayısı galibiyete yetmedi

Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Utah Jazz, sahasında Phoenix Suns'ı 134-133 yendi.

Jazz'da 38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Lauri Markkanen 6 da ribaunt aldı. Malik Beasley 27 ve Jordan Clarkson 20 sayılık katkıda bulundu.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker 49 sayı, 10 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton ise 17 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 3 blokla mücadele etti.

Sonuçlar

Washington Wizards-Miami Heat:107-106 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 132-122 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 110-102

Chicago Bulls-Orlando Magic: 107-108

Houston Rockets-Indiana Pacers: 91-99

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 121-110

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 109-117

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 127-99

Utah Jazz-Phoenix Suns: 134-133

Golden State Warriors-New York Knicks: 111-101

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 128-121