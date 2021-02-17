Gençlerbirliği deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçiren ancak 62. dakikada sakatlanarak yerini N'Koudou'ya bırakan Rachid Ghezzal'ın sol kalça ön adalesinde kanama tespit edildi.

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."