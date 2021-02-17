Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Gençlerbirliği deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçiren ancak 62. dakikada sakatlanarak yerini N'Koudou'ya bırakan Rachid Ghezzal'ın sol kalça ön adalesinde kanama tespit edildi.
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Rachid Ghezzal’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/Na6gYUr5r6— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 17, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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