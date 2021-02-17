Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın gözü bankalarda
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalanan anlaşmanın revize edilmesi için 1 yıldan uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalanan anlaşmanın şartlarının ağır olduğunu ifade ederek göreve gelmesinin ardından anlaşmanın revize edilmesi için görüşmelere başlamıştı.
Faiz oranının düşürülüp vadenin uzatılması için uzun süredir görüşmeler yürüten Çebi, birçok madde üzerinde Bankalar Konsorsiyumu ile anlaşmaya varırken, bazı maddelerde ise uzlaşı sağlanamadı.
Beşiktaş'ın borçlarından kurtulabilmesi için bu anlaşmayı revire etmek isteyen Çebi, gelinen noktada bankaların karşı adım atmasını bekliyor.
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