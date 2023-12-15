Beşiktaş'ta gençler alkış aldı

Beşiktaş bu sezon Avrupa'daki son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden siyah beyazlılar, D grubundaki son maçında deplasmanda Lugano’yu 2-0 yendi.

Siyah beyazlılar, bu sezon gruplardaki ilk galibiyetini de almış oldu. Ön eleme turlarında 6 kez kazanan siyah beyazlılar, D Grubunu 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş'ta Lugano karşılaşmasına genç oyuncular damga vurdu. 90 dakika forma giyen Serkan Emrecan Terzi, Beşiktaş’ın 2. golünü kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu maçın ardından, "Hep bu golün hayalini kuruyordum." dedi.

İkinci yarıda Cenk Tosun’un yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy da hücuma hareketlilik getirdi. Hızlı görüntüsüyle dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, etkili bir performans sergiledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Demir Ege Tıknaz, Mustafa Hekimoğlu, Emirhan Delibaş ve Aytuğ Batur Kömeç'e de ikinci yarıda görev verdi.