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Spor
TRT SPOR 15.12.2023 16:30

Beşiktaş'ta gençler alkış aldı

Beşiktaş Avrupa defterini galibiyetle kapattı. Siyah beyazlılar, Lugano’yu İsviçre'de 2-0 yenerken genç oyuncular etkili futboluyla alkış aldı.

Beşiktaş'ta gençler alkış aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş bu sezon Avrupa'daki son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden siyah beyazlılar, D grubundaki son maçında deplasmanda Lugano’yu 2-0 yendi.

Siyah beyazlılar, bu sezon gruplardaki ilk galibiyetini de almış oldu. Ön eleme turlarında 6 kez kazanan siyah beyazlılar, D Grubunu 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile tamamladı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş'ta Lugano karşılaşmasına genç oyuncular damga vurdu. 90 dakika forma giyen Serkan Emrecan Terzi, Beşiktaş’ın 2. golünü kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu maçın ardından, "Hep bu golün hayalini kuruyordum." dedi.

İkinci yarıda Cenk Tosun’un yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy da hücuma hareketlilik getirdi. Hızlı görüntüsüyle dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, etkili bir performans sergiledi.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Demir Ege Tıknaz, Mustafa Hekimoğlu, Emirhan Delibaş ve Aytuğ Batur Kömeç'e de ikinci yarıda görev verdi.

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