Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi
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Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol gelişim direktörlüğü görevini yürüten Önder Karaveli ile yollarımız ayrılmıştır. Karaveli’den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne deneyimli futbol akademi antrenörlerimizden Halim Okta getirilmiştir. Önder Karaveli’ye kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, Halim Okta’ya yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Halim Okta, Futbol Gelişim Direktörü Oldu— Beşiktaş JK Futbol Akademisi (@BjkAkademi) September 28, 2022
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Etiketler: Beşiktaş
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