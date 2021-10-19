Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayan mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetiyor.

Sebastian Coates, 15. dakikada Sporting Lizbon'u öne geçiren golü kaydetti. 24. dakikada Cyle Larin golü attı ve karşılaşmada eşitliği sağladı.

İki takımın da galibiyeti yok

Siyah-beyazlı takım, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı.

Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Sarabia'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Paulinho'nun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin gole izin vermedi.

5. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ghezzal'in vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

15. dakikada Pedro Porro'nun sağ kanattan yerden ortasında Sarabia ön direkte vuruşunu yaptı. Ersin köşeye giden topu çelerek gole izin vermedi.

GOL - 15. dakikada Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Inacio'nun aşırttığı topa kale sahasında Coates kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1.

[Fotoğraf: Reuters]

19. dakikada Pedro Goncalves'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Matheus Reis'in şutu üstten auta gitti.

23. dakikada kaleci Adan'ın degajıyla topla buluşan Pedro Goncalves, ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Ersin sağına iyi uzandı ve gole izin vermedi.

GOL - 24. dakikada Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Larin kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1

GOL - 27. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Paulinho'nun aşırttığı topa arka direkte Coates dokundu ve topu ağlara yolladı. 1-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi.

Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Nunes, Palhinha, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves.