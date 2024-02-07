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Spor
AA 07.02.2024 17:21

Beşiktaş'ın kupa maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda 5 futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kupa maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlılarda Jonas Svensson, Omar Colley, Salih Uçan, Vincent Aboubakar ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer almazken, yeni transfer Joe Worral, Antalya'ya götürüldü.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonspor mücadelesinin ardından sağ uyluk üst iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem saptanan Jonas Svensson, patellar tendinit nedeni ile tedavi sürecinde olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile tedavisi devam eden Omar Colley ve sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan ile Vincent Aboubakar, Bitexen Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edilmediler." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın kadrosu şöyle:

Beşiktaş'ın kupa maçı kadrosu açıklandı

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