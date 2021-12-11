Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulübün 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin belirlediği 20 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.