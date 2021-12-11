Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulübün 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin belirlediği 20 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.
Yukatel Kayserispor maçı kamp kadromuz. #BJKvKYS | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/ld88yLTENz— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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