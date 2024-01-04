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TRT Haber
04.01.2024 10:00
Beşiktaş'a Hollandalı teknik adam
Beşiktaş, teknik direktör arayışında tercihini Giovanni van Bronckhorst'tan yana kullandı. Hollandalı çalıştırıcının bir kaç gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]
Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından arayışlarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Giovanni van Bronckhorst'a teklif götürdü.
Daha önce Rangers'ı da çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine "evet" dedi.
Resmi sözleşme Kasımpaşa maçı öncesi imzalanacak.