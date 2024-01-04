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Spor
TRT Haber 04.01.2024 10:00

Beşiktaş'a Hollandalı teknik adam

Beşiktaş, teknik direktör arayışında tercihini Giovanni van Bronckhorst'tan yana kullandı. Hollandalı çalıştırıcının bir kaç gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'a Hollandalı teknik adam
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından arayışlarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Giovanni van Bronckhorst'a teklif götürdü.

Daha önce Rangers'ı da çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine "evet" dedi.

Resmi sözleşme Kasımpaşa maçı öncesi imzalanacak.

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