Süper Lig'de heyecan devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
5 Ocak Cuma:
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
6 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
7 Ocak Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)