Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı
Beşiktaş Kulübü, maçlarını oynadığı Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ın uzun süredir alınamayan iskan belgesinin, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yoğun çalışmaları neticesinde Beşiktaş Belediyesinden alındı.
Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Berkan Gocay ve Umut Şenol'un, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret etti. Akpolat'ın hayırlı olması temennisinde bulunarak Vodafone Park'ın iskan belgesini Çebi'ye takdim etti.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ın İskan Belgesini Aldıhttps://t.co/xcRB2ECzJW— Şampiyon Beşiktaş JK ???????? (@Besiktas) June 14, 2021
Etiketler: Beşiktaş
Sıradaki Haber
Süper Lig eski takımlarından Gaziantepspor'un 2 kupası çalındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz