Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş, görüşmelere başladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael için Vodafone Park'ta saat 15.00'te imza töreni düzenleyecek.

Valerien Ismael İstanbul'da

Fransız teknik direktör Valerien Ismael İstanbul'a geldi. Fransız teknik adam, geldiği İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü görevlileri tarafından karşılandı.

Valerien Ismael, kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.