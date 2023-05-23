Beşiktaş Şenol Güneş ile pes etmiyor

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra Beşiktaş'ın çehresi değişti. Gol sayısını ve puan ortalamasını yükselten siyah beyazlılar, geriye düştüğü maçlarda aldığı galibiyetlerle de ön plana çıktı.

Siyah beyazlılar, deneyimli teknik adam döneminde skor dezavantajına düştüğü 6 maçı galip tamamladı.

Beşiktaş, Konya, Fenerbahçe, Antalya ve Adana deplasmanlarıyla evindeki Bitexen Giresunspor ve Galatasaray maçlarında ilk golü yiyen takım olmasına rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Aboubakar hız kesmiyor

Siyah beyazlılarda golcüler de, performanslarını giderek artırdı. Devre arasında takıma katılan Vincent Aboubakar, 3. Beşiktaş döneminde hız kesmiyor.

Kamerunlu futbolcu, 12 gol 1 asistle 13 gole direkt katkı sağladı. Ayrıca Beşiktaş, Aboubakar’ın gol attığı 9 maçın tamamını kazandı.

Cenk Tosun da, Şenol Güneş ile çıkışa geçen oyuncuların başında yer aldı. Valerien Ismael döneminde 1 atan milli futbolcu, deneyimli teknik adamla 16 gol 4 asist üreterek eski günlerine döndü.