Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.05.2023 11:35

Motor sporları tutkunlarını heyecanlı bir sezon bekliyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "40'ın üzerinde ulusal ve 10'a yakın uluslararası şampiyonayla yılı tamamlayacağımızı umut ediyorum." dedi.

Motor sporları tutkunlarını heyecanlı bir sezon bekliyor
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde belediyenin desteğiyle hafta sonu yapılan organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular katıldı.

TMF Başkanı Bekir Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak sezonu motor sporlarının merkezi Afyonkarahisar'da açtıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Uçar, rekor sayıda bir kayıt ve start noktasında da sporcu sayısına sahip olduklarını vurguladı.

"Yarışlara 185 kayıt vardı. Hava şartlarından dolayı bazı ertelemeler oldu. Motokrosun ve sporun doğasında bu var. 6 ülkeden 34 yabancı sporcunun da katılımıyla burada muhteşem bir yarış ve organizasyon gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla baktığımızda aslında en heyecan verici, en geleceğe umut verici olan husus, yüzde 50 oranında sporcunun 65, 85 ve 50 cc sporculardan yani çocuk ve genç sporculardan oluşuyor olması. Afyonkarahisar Motokros parkuru dünyanın lisanslı en iyi motokros parkurlarından birisi. 2018-2019 yılları itibarıyla da birincisi. Dolayısıyla yabancı sporcular da burada yarışmak için can atıyor. Burayı ziyaret etmek için özellikle geldiler. Bizim sporcularla olan rekabetleri de hem sporcuların gelişmesine hem kendi gelişmelerine büyük fayda sağladı. Yıllardır Afyonkarahisar Valiliği ve belediyenin çok büyük desteklerini görmekteyiz. Biz de o imkanları federasyon olarak sporculara, kulüplere, sportif yöneticilere sunuyoruz."

Fotoğraf: AA / Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar[Fotoğraf: AA / Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar]

"Türkiye Motosiklet Federasyonu ve sporcularını, çok keyifli, heyecan ve umut verici bir sezon bekliyor"

Uçar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hayatın her alanını olduğu gibi sporu da etkilediğini vurguladı.

"Sezonun çok daha erken başlaması gerekiyordu. 6 Şubat depremi tüm sportif faaliyetleri, bütün sosyal faaliyetleri ertelemek durumunda bıraktı. Biraz daha sıkışık takvime sahibiz. Seçim takvimi neticesiyle de bir kısım faaliyetleri seçimden sonraya bırakarak ertelemiş olduk. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve sporcularını çok keyifli, heyecan ve umut verici bir sezon bekliyor. Yine 40'ın üzerinde ulusal ve 10'a yakın uluslararası şampiyonayla yılı tamamlayacağımızı umut ediyorum."

Sıradaki Haber
1. Lig'de 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi
12:17
Memura kira desteği
12:05
TUSAŞ, Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçaklarını THY için üretecek
12:13
Deprem bölgesindeki köy evleri ileri yapı teknolojisiyle inşa ediliyor
11:37
Depremzedeler için yapılan köy evlerinde yaşam başladı
11:32
Trafikteki taşıt sayısı 176 bin 662 arttı
Suudi Arabistan'ın tarihi kültür kenti: Ula
Suudi Arabistan'ın tarihi kültür kenti: Ula
FOTO FOKUS
Depremzedelerin kaldığı oteli basıp hakaret ettiler
Depremzedelerin kaldığı oteli basıp hakaret ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ