Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, salonda bir çalışma gerçekleştirdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda oyuncular, değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.
Siyah-beyazlı takım, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 13:26
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