Trabzonspor, gelecek yıl şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, sezon sonunda kadrosundan ayrılan oyuncuların boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny ile yakından ilgileniyor.

Mısırlı yıldız ile pazarlıklarını sürdüren bordo mavililer, önemli mesafe katetti.

Beşiktaş'ın da kadrosunda tutmak istediği 28 yaşındaki ön libero için Trabzonspor, bir milyon 500 bin euroyu gözden çıkardı.

Elneny'yi takımda düşünmeyen Arsenal ise 1 yıllık kiralama konusunda sıkıntı yaratmıyor.

Elneny işinde ufak pürüzler çözülürse, sözleşmede satın alma opsiyonun da yer alması bekleniyor.

Guilherme'den indirim talep dildi

Öte yandan Federasyonun açıkladığı harcama limitine de uymaya çalışan Trabzonspor, Guilherme'den yıllık ücretinde indirim talep etti.

Bordo mavililer, Brezilyalı yıldızın bir milyon 200 bin euro olan maaşını 750-800 bin euro seviyesine çekmek istiyor.

Guilherme'nin kısa süre içinde yönetime kesin yanıtını vereceği bildirildi.