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Spor
AA 06.09.2023 12:50

Beşiktaş Park Stadı final maçları için aday olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Park Stadı'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirileceğini duyurdu.

Beşiktaş Park Stadı final maçları için aday olacak

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar, UEFA Yönetim Kurulu tarafından gelecek yıl mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecek.

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Beşiktaş TFF UEFA Avrupa Konferans Ligi
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