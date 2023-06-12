Beşiktaş Manuel Lanzini'yi listesine aldı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar 10 numara pozisyonu için Manuel Lanzini’yi de listesine ekledi. West Ham United ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Hem sol kanat hem de forvet arkasında görev yapabilen Lanzini, bu sezon 23 maçta 3 kez fileleri havalandırdı, 1 gol pası verdi.

2015 yılından bu yana West Ham United formasını terleten 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle 226 maça çıktı. Bu süreçte 32 gol atan Lanzini, 28 kez de asist yaptı.

Muleka'ya talipler var

Diğer yandan Beşiktaşlı Jackson Muleka’ya, birçok kulüp resmi teklifte bulundu. Kongolu futbolcu için özellikle Arap Yarımadası ekipleri ilgi gösteriyor.

Teklifler şu ana kadar Beşiktaş yönetiminin beklentisini karşılamadı. Daha yüksek bir rakam gelmesi halinde Muleka ile yollar ayrılabilir.

Geçen sezon başında Standart Liege'den transfer edilen Kongolu futbolcu, Beşiktaş formasıyla 32 maça çıktı. Muleka, bu süreçte 6 gol kaydetti, 1 gol pası verdi.