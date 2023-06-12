Çok Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 12.06.2023 12:20

Beşiktaş Manuel Lanzini'yi listesine aldı

Beşiktaş, Manuel Lanzini'yi gündeme aldı. Siyah beyazlılar, son olarak West Ham United forması giyen Arjantinli futbolcu ile kısa süre içinde temasa geçecek.

Beşiktaş Manuel Lanzini'yi listesine aldı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar 10 numara pozisyonu için Manuel Lanzini’yi de listesine ekledi. West Ham United ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Hem sol kanat hem de forvet arkasında görev yapabilen Lanzini, bu sezon 23 maçta 3 kez fileleri havalandırdı, 1 gol pası verdi.

2015 yılından bu yana West Ham United formasını terleten 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle 226 maça çıktı. Bu süreçte 32 gol atan Lanzini, 28 kez de asist yaptı.

Muleka'ya talipler var

Diğer yandan Beşiktaşlı Jackson Muleka’ya, birçok kulüp resmi teklifte bulundu. Kongolu futbolcu için özellikle Arap Yarımadası ekipleri ilgi gösteriyor.

Teklifler şu ana kadar Beşiktaş yönetiminin beklentisini karşılamadı. Daha yüksek bir rakam gelmesi halinde Muleka ile yollar ayrılabilir.

Geçen sezon başında Standart Liege'den transfer edilen Kongolu futbolcu, Beşiktaş formasıyla 32 maça çıktı. Muleka, bu süreçte 6 gol kaydetti, 1 gol pası verdi.

ETİKETLER
Beşiktaş Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Güreşlerin kardeş finalistleri Kırkpınar'da da final görmek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerine "450 milyon dolarlık finansman" müjdesi
12:52
Papua Yeni Gine'de rehin alınan 17 öğrenci serbest bırakıldı
12:50
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
12:36
Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi
12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti
12:43
TİSK Başkanı Akkol: 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız
Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı
Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı
FOTO FOKUS
Girdiği markette bale yapan kadının dansı kamerada
Girdiği markette bale yapan kadının dansı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ