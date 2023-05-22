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Spor
AA 22.05.2023 17:12

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ameliyat edildi

Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ameliyat edildiğini duyurdu.

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ameliyat edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandisit teşhisi konmuş olup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Sağlık durumu iyi olan Ersin'in rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak.


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