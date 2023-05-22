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Spor
AA 22.05.2023 16:00

Milli tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

2023 Dünya Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Milli tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı da verecek şampiyonaya katılacak ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Özge Özbey (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo).

Erkekler: Görkem Polat (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo).

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