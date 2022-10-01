Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 20:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş Fenerbahçe maçına hazır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçı ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Etiketler: Beşiktaş Derbi Fenerbahçe Süper Lig
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Fenerbahçe Beşiktaş maçına hazır
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