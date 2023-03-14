BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir kısmı basına açık antrenmana Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra hasta olan Omar Colley ile Onur Bulut katılmadı.

Isınma ve istasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlılar bir süre pas idmanı yaptı. Siyah-beyazlı ekip basına açık bölümün sonunda ise dar alanda minyatür kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir maçında görev yapan oyunculardan bazıları antrenmanın ilk bölümü sonrası çalışmayı noktaladı.

[Fotoğraf: AA]

Depremzede çocuklardan ziyaret

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a gelen 40 çocuk, siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti.

İdman öncesi sahada futbol oynayan çocuklar daha sonra Beşiktaşlı oyuncularla bir araya geldi. Beşiktaş Kulübünün çocuklara çeşitli hediyelerinin yanı sıra, siyah-beyazlı futbolcular da çocuklara oyuncaklar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Depremzede çocuklar, antrenmanı daha sonra kendilerine ayrılan yerde takip etti.