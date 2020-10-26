Süper Lig’de geçen haftayı bay geçen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar 13. dakikada Atiba ile öne geçti, 39. dakikada Aboubakar penaltı golüyle Beşiktaş’ı rahatlattı. 0-2.

İkinci yarıya da etkili giriş yapan Beşiktaş, 48. dakikada Larin ile golleri üçledi.

Josef de Sousa ise 67. dakikada kırmızı kart gördü, Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Konuk takımın eksik kalmasıyla hareketlenen Denizlispor, 76. dakikada Mesanovic ile farkı 2’ye indirdi. 90+4. dakikada ise Sacko ev sahibini umutlandırdı ancak kalan sürede kalesini savunan Beşiktaş sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş 7 puana yükselirken, Yukatel Denizlispor 5 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖENMLİ ANLARI

GOL - Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hutchinson, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Welinton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Hutchinson'un şutunda ceza sahası içindeki Oğuz Yılmaz'a çarpan top sonrasında hakem Alper Ulusoy, Oğuz Yılmaz'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

GOL - Penaltı atışını 39. dakikada kullanan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Rosier'in yaptığı ortada arka tarafta Larin'in yatarak vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

53. dakikada Mesanovic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top kaleci Ersin'de kaldı.

KIRMIZI KART - 65. dakikada De Souza'nın Varela'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. De Souza 67. dakikada hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

GOL - 76. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Özer Özdemir'in şutuyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

82. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki mücadelenin ardından Özer yere düştü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, pozisyonda herhangi bir faul olmadığına hükmetti.

89. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi.

GOL - 90+4. dakikada sağ kanattan Lopes'in attığı topa hareketlenen Sacko, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Denizli Atatürk.

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak.

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer (Dk. 88 Zakarya Bergdich), Subotic, Mustafa (Dk. 9 Oğuz Yılmaz), Lopes, Bakalorz, Varela, Recep (Dk. 60 Hadi Sacko), Mesanovic, Sagal (Dk. 60 Ismail Aissati), Rodallega.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan (Dk. 77 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Larin, Aboubakar (Dk. 90 Güven Yalçın).

Goller: Dk. 13 Hutchinson, Dk. 39 Aboubakar (Penaltıdan), Dk. 48 Cyle Larin (Beşiktaş), Dk. 76 Muris Mesanovic, Dk. 90+4 Hadi Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Dorukhan Toköz, Dk. 35 Rosier, Dk. 58 Domagoj Vida (Beşiktaş), Dk. 27 Bakalorz, Dk. 35 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 67 Josef de Souza (Beşiktaş)