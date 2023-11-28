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Spor
İHA 28.11.2023 13:20

Beşiktaş-Club Brugge maçına Sloven hakem hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak.

Beşiktaş-Club Brugge maçına Sloven hakem hakem
[Fotoğraf: AA arşiv]

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.

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