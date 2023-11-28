Beşiktaş-Club Brugge maçına Sloven hakem hakem

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.