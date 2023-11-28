Açık 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.11.2023 13:10

Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile dün deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da bazı futbolcuların, gece havalimanında kafeteryadan aldıkları yiyeceklerin parasını notla birlikte bırakması işletmeciyi duygulandırdı.

Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı
[Fotograf: AA]

Trabzonsporlu bazı oyuncuların, uçakları rötar yapınca personel olmayan kafeteryadan çikolata ve bisküvi alarak karşılığında para ve not bırakması Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki kafeteryanın işletmecisi Ethem Soner Yıldırım'ı mutlu etti.

Yıldırım, normalde her uçuş saatinde müşterilere hizmet verdiklerini söyledi.

Trabzonspor'un uçuş saatinde de uçağın hazır olduğunu ve normalde futbolcuların VIP bölümünden geçtikleri için o sırada kafeteryada olmadıklarını belirten Yıldırım, "Yoksa seve seve burada hizmet verirdik. Sabah iş yerimizi açtığımızda bir notla karşılaştık ve çok mutlu olduk." dedi.

Trabzonsporlu futbolculardan örnek davranış
Trabzonsporlu futbolculardan örnek davranış

"İyi akşamlar, çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin. Eren Elmalı, Trabzonspor." yazılı notu görünce çok duygulandığını anlatan Yıldırım, "Trabzonspor'umuza, yurdumuzun insanına yakışan bir olay yapmışlar. Burada ihtiyaçlarını karşılamışlar, parasını da fazlasıyla bırakmışlar." diye konuştu.

"Notu çerçeveletip hatıra diye asacağız"

Yıldırım, notu işletmelerinde saklayacaklarını dile getirdi.

"Trabzonspor tekrar buraya geldiği zaman imza attıracağız, kendileri ile görüştük. Bu notu çerçeveletip hatıra diye asacağız. Böyle bir olay yaşandı ve biz de mutlu olduk. Aslında bize de sürpriz oldu, böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Kat kat helali hoş olsun, çok mutlu olduk. Bizim için değişik bir anı oldu. Buradan hepsine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Sivaslılar olarak Trabzonspor veya bütün takımlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her zaman ağırlamaya da hazırız. İnşallah tekrar Sivas'a geldiklerinde görüşeceğiz."

ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Muaythai branşında ilk uluslararası Türk kadın hakem oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı
14:12
NATO: Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik kaygıları var
14:10
Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesi 30 Kasım'da yapılacak
14:06
Fransa, ülkenin prestijli Müslüman okuluna kamu desteğini kesme hazırlığında
14:03
Serbest bırakılan Filistinli çocuk esir Nezzal: Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu
13:57
İran'dan UCM'ye, "İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmaması" çağrısı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi
FOTO FOKUS
Yüksek karlı fon vaadiyle Azerbaycanlı diplomatları dolandırdılar
Yüksek karlı fon vaadiyle Azerbaycanlı diplomatları dolandırdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ