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Spor
AA 09.08.2023 11:35

Beşiktaş Avrupa'da 233. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Neftçi'ye konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 232 maçta 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş Avrupa'da 233. maçına çıkacak
[Fotograf: AA]

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenmişti.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ve 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1'de 6-0'lık skorlarla yenilmişti.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 11 gole imza atarken, Vincent Aboubakar ise 7 kez ağları sarstı.

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