Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.06.2023 08:14

Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad'a transfer olan Fransız yıldız Karim Benzema, Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum
[Fotograf: Reuters]

El-İttihad takımının sosyal medya hesabından röportajı yayınlanan Benzema, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benzema, El-İttihad takımının stadyumunun "olağanüstü" olduğunu belirterek, "Söylediğim gibi burada çok fazla coşku var." dedi.

"Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu" dile getiren Benzema, Arapça öğrenerek akıcı bir şekilde konuşmak istediğini ifade etti.

Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum

Benzema, "İnsanların gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Mekke gerçekten çok yakın ve burası kendimi en iyi hissedeceğim yer." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'den ayrılan ve El-İttihad takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Benzema, 2026 yazılı formayla poz vermişti.

Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Dzeko'yu istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:52
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
09:07
ABD'de Cumhuriyetçilerin başkanlık adayı yarışı
08:06
Araştırma: Et, balık ve yumurtada bulunan taurin yaşlanmayı yavaşlatıyor
07:40
Aybüke Öğretmen'siz 6 yıl geride kaldı
07:31
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 37 hava aracı ve 5 gemi tespit edildi
07:30
Meta'dan Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi
24 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor
24 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ