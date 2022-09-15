Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayern Münihli Thomas Müller'e hırsız şoku
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in oyuncusu Thomas Müller'in evine hırsız girdiği bildirildi.
Alman medyasında yer alan haberlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller'in evine giren hırsızlar yaklaşık 500 bin euro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşya çaldı.
Polis, hırsızlık olayını doğrularken zararın 6 haneli bir rakam olduğunu açıkladı.
Polis, 15 devriye aracı ve bir helikopterle geç saatlere kadar yoğun bir şekilde aramasına rağmen hırsızları yakalayamadı.
Etiketler: Bayern Münih
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