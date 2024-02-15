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Spor
TRT SPOR 15.02.2024 10:30

Bayern Münih zor günler geçiriyor

Bundesliga'da cumartesi günü Bayer Leverkusen'e 3-0 yenilen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da Lazio'ya 1-0 mağlup oldu.

Bayern Münih zor günler geçiriyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bayern Münih'de işler yolunda gitmiyor. Bundesliga'da cumartesi günü lider Bayer Leverkusen'e 3-0 yenilen Bavyera temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nde de taraftarlarını üzdü.

Kırmızı beyazlılar, Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçında deplasmanda Lazio'ya 1-0 kaybetti. Thomas Tuchel'in öğrencileri 69. dakikada Immobile'nin penaltıdan attığı golle İtalya'dan mağlup ayrıldı.

Alman ekibinde stoper Upamecano 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalarak rövanş için cezalı duruma düştü. Bayern Münih'in ara transferde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey, Lazio karşısında hiç süre alamadı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Thomas Tuchel maçın son 20 dakikasında yaptığı 3 oyuncu değişikliğinde Fransız futbolcuya şans vermedi. Sacha Boey böylece yeni takımında ilk kez bir maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Genç futbolcu transferinden sonra ilk olarak 3-1 kazandıkları Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında 62. dakikada oyuna girdi.

Boey daha sonra Bayer Leverkusen'e deplasmanda 3-0 yenildikleri maçta 81 dakika sahada kaldı.

Asıl mevkisi sağ bek olan 23 yaşındaki futbolcuya Thomas Tuchel bu karşılaşmada sol bekte görev verdi.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sacha Boey'in savunmanın solundaki performansı beklentilerin uzağında kalınca Fransız futbolcu, Lazio maçında kendisini yedek kulübesinde buldu.

Bavyera ekibi Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 5 puan gerisinde bulunuyor.

Bayern Münih, 5 Mart'ta Lazio ile sahasında oynayacağı rövanş maçında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

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