Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 06:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Bayern Münih Nagelsmann'ı gönderdi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayırdı.
Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih tarihinin en genç teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verildi.
Alman devinin yeni hedefinin ise Thomas Tuchel olduğu iddia edildi.
Devler Ligi'nde PSG'yi eleyip yarı finale yükselen Alman devi, Bundesliga'da ise liderliği Borussia Dortmund'a kaptırdı.
Bayern Münih ligde oynadığı son maçta Bayer Leverkusen'e deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
Etiketler: Bayern Münih Almanya
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