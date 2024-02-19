Bayern Münih kötü gidişi durduramıyor

Bavyera temsilcisi Bundesliga'da 22'nci hafta maçında aldığı sürpriz yenilgiyle taraftarlarını üzdü. Kırmızı beyazlılar sezonun ilk yarısında 7-0 mağlup ettiği Bochum'a deplasmanda 3-2'lik skorla boyun eğdi.

Bayern Münih 14. dakikada Jamal Musiala ile öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Ev sahibi takım 38. dakikada Takuma Asano ile beraberliği sağlarken, 44'üncü dakikada Schlotterbeck ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Bochum 78. dakikada penaltıdan Kevin Stöger'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Penaltıya sebebiyet veren Upamecano, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde Lazio maçında da kırmızı kart gören Fransız futbolcu böylece üst üste iki karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

Harry Kane'nin 87. dakikada attığı gol maçın sonucunu belirledi ve Bayern Münih karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Bavyera ekibinde Sacha Boey sakatlığından dolayı kadroda yer almazken Kim Min Jae 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Bayern Münih Bundesliga'da üst üste ikinci yenilgisini alarak lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü.

Thomas Tuchel'in öğrencileri geçen hafta da Bayer Leverkusen'e 3-0 mağlup olmuştu. Münih temsilcisi ayrıca 14 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lazio'ya 1-0 yenildi.

Böylece kırmızı beyazlı ekip 9 gün içinde oynadığı 3 maçı da kaybederek alışık olmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Bayern Münih en son 2014-2015 sezonunda art arda 3 maçtan boynu bükük ayrılmıştı.

Bu yenilgilerin ardından Almanya'da teknik direktör Tuchel'in geleceği de sorgulanmaya başladı.