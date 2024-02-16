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Spor
AA 16.02.2024 17:30

Bayern Münih futbolcusu Boey sakatlandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Galatasaray'dan geçen ay transfer edilen sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bayern Münih futbolcusu Boey sakatlandı

Transfer döneminde Galatasaray'dan, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlandığı ifade edildi.

"Sacha Boey'in antrenman sırasında sol arka adalesinde büyük bir yırtık meydana geldi ve tıbbi ekibin yaptığı incelemenin sonucunda 23 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak kalacak."

23 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla şu ana kadar 2 resmi maçta görev almıştı.

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