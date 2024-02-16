Bayern Münih futbolcusu Boey sakatlandı

Transfer döneminde Galatasaray'dan, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlandığı ifade edildi.

"Sacha Boey'in antrenman sırasında sol arka adalesinde büyük bir yırtık meydana geldi ve tıbbi ekibin yaptığı incelemenin sonucunda 23 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak kalacak."

23 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla şu ana kadar 2 resmi maçta görev almıştı.