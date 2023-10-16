Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.10.2023 16:50

Basketbolda uluslararası transfer rekoru kırıldı

Basketbolda bir sezonda ilk kez 11 binin üzerinde uluslararası transfer gerçekleşti.

Basketbolda uluslararası transfer rekoru kırıldı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) ve FIBA, 2023 Uluslararası Basketbol Göç Raporu'nu yayımladı.

Raporda, 2022-2023 sezonunda erkeklerde 9 bin 122, kadınlarda ise 2 bin 665 olmak üzere toplamda 11 bin 787 uluslararası basketbolcu transferiyle rekor kırıldığı vurgulandı.

ABD'nin 1942 basketbolcuyla en fazla oyuncu ihraç eden ülke olduğunun belirtildiği raporda, Avrupa'daki ülkelerin ise en fazla oyuncu ithal eden ülkeler olduğu açıklandı.

Basketbolcu ihracının ithalatından yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin ise bu dönemde 257 (155 erkek, 102 kadın) basketbolcu ihraç ederken 250 (158 erkek, 92 kadın) basketbolcu ithal ederek listede 18. sırada yer aldığı aktarıldı.

Geçen sezon yurt dışına gönderdiği 257 basketbolcuyla basketbolcu ihracında 8. sırada bulunan Türkiye'nin, 250 basketbolcuyla ithalatta ise 12. sırada yer aldığı kaydedildi.

Aynı dönemde basketbolcu ithalatının ihracatından yüksek olduğu ülkeler arasında zirvede bulunan İsviçre'nin ise 98 basketbolcu ihraç ederken 314 basketbolcu ithal ederek bu alanda ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

ETİKETLER
Basketbol Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Selanik'ten Ankara'ya bisiklet turu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
17:41
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türkiye sürdürülebilirlik yarışına hazır ülkelerden
17:39
Hamas: Filistinliler özgürlük ve tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor
17:37
Batı Karadeniz'in antik kentlerindeki kazılarla tarih gün yüzüne çıkarılıyor
17:34
Gazze'deki hükümet basın ofisi, güneye sadece 70 bin kişinin göç ettiğini açıkladı
17:27
İsrail ordusu, Lübnan’a topçu saldırısı düzenliyor
Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi
Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi
FOTO FOKUS
Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler duyuldu
Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler duyuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ