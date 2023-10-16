Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Selanik'ten Ankara'ya bisiklet turu

Yolculuklarına Selanik'teki Atatürk Evi'nden başlayan 4'ü Alman 10 bisikletçi, Batı Trakya'nın Gümülcine şehrine ulaştı. Bisikletçiler, çıktıkları yolculuk hakkında bilgi verdi.

"Hükümetler gelir gider ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kalacaktır"

Köln Türk Alman Dostluk Derneği Başkanı Engin Sakal, yolculuğun, Cumhuriyet'in korunması için başlatılmış bir girişim olduğuna dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

Sakal, Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş döneminde Avrupa'nın birçok ülkesinde diktatörlüklerin olduğunu ve azınlıkların baskı altında tutulduğunu hatırlattı.

Sakal, Cumhuriyet'i muhafaza etmenin önemine dikkat çekti.

"Her şeyden önce Atatürk'ün önderliğinde ve onun silah arkadaşları tarafından kurulan bir devletten bahsediyoruz. Eğer o devlet olmasaydı biz bugün burada olamazdık. Bunun bilincine varmamız lazım. Hükümetler gelir gider ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kalacaktır."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Ne kadar çok şey öğrendiysem Atatürk'e bağlılığım o kadar arttı"

Dernek üyelerinden Tayfun Keltek de Cumhuriyet'in 100. yılı çerçevesinde 10 kişiyle Selanik'ten başlayan yolculuğa çıktıklarını belirterek, grubun Türk ve Alman üyelerden oluştuğunu söyledi.

Keltek, yolculuğun, Cumhuriyet'in kalıcı ve demokratik şekilde korunması için bir girişim olduğuna dikkat çekti.

"Atatürk'ün büyüklüğünü yurt dışında İngilizce ve Almanca kitaplardan öğrendim. Ne kadar çok şey öğrendiysem Atatürk'e bağlılığım o kadar arttı. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dehası olduğuna inanıyorum. Time Dergisi de birkaç kez Atatürk'e kapağında yer verdi. Böyle bir insana sahip çıkmamak bana göre aptallıktır. "

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Grup üyelerinden emekli öğretmen Metin Özsınmaz ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün Almanya'da yaşayan Türkler için büyük bir olay olduğunu ve bu değeri çocuklarına aktarmak için çalıştıklarını belirtti.

Özsınmaz, Cumhuriyet'in özgürlük ve çağdaş bir ülke olma şansını getirdiğini ve bu mirasa sahip çıkmak gerektiğini ifade etti.

Grubun Alman üyelerinden ve aynı zamanda Engin Sakal'ın eşi Heidi Sakal da yolculuğun anlamlı olduğunu ve böylesine anlamlı bir yolculukta eşini yalnız bırakmak istemediğini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Atatürk, halkların birlikte ve barış içinde yaşaması için çaba gösterdi

Heidi, Atatürk'ün, halkların birlikte ve barış içinde yaşaması için çaba gösteren çok önemli bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Köln Türk Alman Dostluk Derneği üyeleri, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle Yunanistan’ın Selanik kentinden başlattıkları bisiklet turunu 29 Ekim’de Anıtkabir’de tamamlayacak.