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Spor
AA 10.11.2023 14:08

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçları yapılacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Basketbolda haftanın programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise10. hafta maçları, milli müsabakalar için verilen ara nedeniyle 15-16 Kasım'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

11 Kasım Cumartesi:

13.00 Türk Telekom-Reeder Samsunspor (Ankara)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Galatasaray Ekmas (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

12 Kasım Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Beşiktaş Emlakjet (Menteşe)

15.30 Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Pizza Lazza Haremspor-Gaziantep Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

11 Kasım Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka (BJK Emlakjet)

16.30 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)

18.15 Kapaklıspor-Esenler Erokspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

12 Kasım Pazar:

14.00 Finalspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Konyaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Edip Buran)

13 Kasım Pazartesi:

18.00 Çayırova Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Çayırova)

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