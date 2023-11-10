Basketbolda haftanın programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise10. hafta maçları, milli müsabakalar için verilen ara nedeniyle 15-16 Kasım'da oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
11 Kasım Cumartesi:
13.00 Türk Telekom-Reeder Samsunspor (Ankara)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Galatasaray Ekmas (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)
20.30 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
12 Kasım Pazar:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Beşiktaş Emlakjet (Menteşe)
15.30 Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Pizza Lazza Haremspor-Gaziantep Basketbol (Şehit Mustafa Özel)
11 Kasım Cumartesi:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka (BJK Emlakjet)
16.30 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)
18.15 Kapaklıspor-Esenler Erokspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
12 Kasım Pazar:
14.00 Finalspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Naim Süleymanoğlu)
15.45 Konyaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Edip Buran)
13 Kasım Pazartesi:
18.00 Çayırova Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Çayırova)