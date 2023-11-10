Basketbolda haftanın programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise10. hafta maçları, milli müsabakalar için verilen ara nedeniyle 15-16 Kasım'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

11 Kasım Cumartesi:

13.00 Türk Telekom-Reeder Samsunspor (Ankara)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Galatasaray Ekmas (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

12 Kasım Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Beşiktaş Emlakjet (Menteşe)

15.30 Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Pizza Lazza Haremspor-Gaziantep Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

11 Kasım Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka (BJK Emlakjet)

16.30 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)

18.15 Kapaklıspor-Esenler Erokspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

12 Kasım Pazar:

14.00 Finalspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Konyaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Edip Buran)

13 Kasım Pazartesi:

18.00 Çayırova Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Çayırova)