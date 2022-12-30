Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve erkeklerde bir alt lig Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

20.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Galatasaray Nef (Selçuklu Belediyesi)

13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

2 Ocak Pazartesi:

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut (Hatay Merkez)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

14.30 Rize Belediyespor-BOTAŞ (Rize Yenişehir)

16.00 Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol (BJK Emlakjet)

19.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Başakşehir)

Yarın:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)

14.00 Antalya Toroslar-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kepez Turgut Özal)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre maçlarının ardından ara verilmeden 7 Ocak'tan itibaren 14. hafta maçlarıyla sezona devam edilecek.

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

14.00 Depomaxx Haremspor-Çağdaş Bodrumspor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Finalspor-Antalya Güneşi (Bursa Naim Süleymanoğlu)

15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Edip Buran)

15.45 Fenerbahçe Koleji Ds Energy-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gölbaşı)

18.00 Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.Net (Mustafa Dağıstanlı)

2 Ocak Pazartesi:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (Kurtdereli)

20.00 Semt77 Yalovaspor-Akran Gemlik Basketbol (90. Yıl)