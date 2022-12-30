Basketbolda haftanın programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve erkeklerde bir alt lig Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)
20.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Galatasaray Nef (Selçuklu Belediyesi)
13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
2 Ocak Pazartesi:
18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)
20.30 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut (Hatay Merkez)
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
14.30 Rize Belediyespor-BOTAŞ (Rize Yenişehir)
16.00 Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol (BJK Emlakjet)
19.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Başakşehir)
Yarın:
13.00 Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)
14.00 Antalya Toroslar-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kepez Turgut Özal)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre maçlarının ardından ara verilmeden 7 Ocak'tan itibaren 14. hafta maçlarıyla sezona devam edilecek.
Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
14.00 Depomaxx Haremspor-Çağdaş Bodrumspor (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Finalspor-Antalya Güneşi (Bursa Naim Süleymanoğlu)
15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Edip Buran)
15.45 Fenerbahçe Koleji Ds Energy-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Fenerbahçe Metro Enerji)
18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gölbaşı)
18.00 Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.Net (Mustafa Dağıstanlı)
2 Ocak Pazartesi:
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (Kurtdereli)
20.00 Semt77 Yalovaspor-Akran Gemlik Basketbol (90. Yıl)
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