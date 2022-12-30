Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın eski paylaşımına gönderme
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın 2020 yılındaki sosyal medya paylaşımına göndermede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 23 Aralık 2020'deki "Futbolda kapkara gece!" paylaşımını alıntılayarak, "23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve Bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verildiç
Etiketler: Fenerbahçe Galatasaray
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