Basketbolda haftanın programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
17 Aralık Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-AYOS Konyaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge)
18 Aralık Pazar:
13.00 Türk Telekom-Gaziantep Basketbol (Ankara)
15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Emlakjet (ENKA)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)
20.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
17 Aralık Cumartesi:
13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Hatay Merkez)
14.00 Rize Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Rize Yenişehir)
17.00 Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut (Ankara)
18 Aralık Pazar:
13.00 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Emlakjet)
14.00 Antalya Toroslar Basketbol-OGM Ormanspor (Kepez Turgut Özal)
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Bursa Uludağ Basketbol (Başakşehir)
16.00 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
16.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net (Edip Buran)
17 Aralık Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Akran Gemlik Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Altındağ Atatürk)
17.30 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
18 Aralık Pazar:
14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Çağdaş Bodrumspor (Gölbaşı)
15.45 Yılyak Samsunspor Basketbol-MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi (Mustafa Dağıstanlı)
17.30 Semt77 Yalovaspor-OGM Ormanspor (90. Yıl)
19 Aralık Pazartesi:
18.00 Depomaxx Haremspor-Antalya Güneşi (Şehit Mustafa Özel)
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