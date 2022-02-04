Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)

20.15 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

6 Şubat Pazar:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Semt77 Yalovaspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)

20.15 Galatasaray Nef-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

18.00 Fenerbahçe Safiport-Beşiktaş HDI Sigorta (Metro Enerji)

18.00 BOTAŞ-Hatayspor (Ankara DSİ)

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Ankara)

14.00 Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

Ligde Bursa Büyükşehir Belediyespor-UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı ertelendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Lig

Bugün:

19.00 Mamak Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mamak)

5 Şubat Cumartesi:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Akran Gemlik Basketbol (Akhisar Belediye)

17.30 Samsunspor-Bakılesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

6 Şubat Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)

15.45 Finalspor-Fethiye Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Sigortam.Net (Antalya)

7 Şubat Pazartesi:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Edip Buran)