Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

20 Kasım Cumartesi:

13.00 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Karataş Şahinbey)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

20.15 Semt77 Yalovaspor-TOFAŞ (90. Yıl)

21 Kasım Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkim (Ülker)

15.30 Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

19.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka (Sinan Erdem)

21.00 Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar)

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi

20 Kasım Cumartesi:

13.00 Galatasaray-Antalya 07 Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Botaş-Nesibe Aydın (Ankara DSİ)

14.30 Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 Çankaya Üniversitesi-Hatayspor (Ankara)

15.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Naim Süleymanoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Kadir Has)

16.30 Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Metro Enerji)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Fethiye Belediyespor (Altındağ Atatürk)

20 Kasım Cumartesi:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

15.45 Akran Gemlik Basketbol-Beysu Konyaspor Basketbol (Gemlik)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

21 Kasım Pazar:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Sigortam.Net (Akhisar Belediye)

15.45 Samsunspor-Finalspor (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

22 Kasım Pazartesi:

18.00 Mamak Belediyesi-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Mamak Belediyesi)